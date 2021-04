Loterias Caixa: entenda como ser o tipo de apostador consciente e jogar se divertindo

As Loterias Caixa trabalham de forma que cada apostador seja um apostador consciente. Isso significa que a instituição bancária adotou o sistema de jogo responsável. Portanto, existem ações que devem ser tomadas para que as loterias, as apostas e os jogos sejam algo divertido e consciente.

O que seria um jogo responsável?

Jogo responsável pode ser entendido como as ações adotadas pela administração das Loterias Caixa. Dessa forma, o objetivo é:

Evitar que quem tenha menos de 18 anos aposte;

Advertir sobre os danos que jogos irresponsáveis podem causar.

A Caixa entende que os jogos precisam ser algo, antes de tudo, um entretenimento, uma diversão que não afete a vida do apostador consciente, pelo contrário. Ademais, a intenção, com as premiações em dinheiro, é fazê-lo melhorar de vida.

As experiências das apostas devem ser tão somente recreativas para manter relações saudáveis entre jogador e jogo. Portanto, significa que em nada deve interferir na vida financeira, de trabalho ou pessoal do cidadão.

Características de um jogador consciente

Ademais, conheça as principais características de um jogador consciente e veja se você se encaixa em alguma delas:

Busca informações reais acerca das chances que tem de ganhar, bem como de perder;

Suas experiências em apostas são sempre com baixo risco;

Suas apostas têm o intuito de diversão, não focando apenas no fato de ganhar o dinheiro para resolver este ou aquele problema;

Não tenta recuperar a perda financeira de uma aposta fazendo outra aposta;

Não faz empréstimos em dinheiro para jogos;

Amigos e família conhecem os hábitos de fazer as “fezinhas”;

Não deixa os jogos afetarem as relações interpessoais;

Não desvia dinheiro e tempo que seriam gastos em outros fins em loterias.

Investimento da Caixa para ampliar a responsabilidade nas apostas

A instituição bancária atua com diversos parâmetros buscando excelência em sua intenção de conscientizar os apostadores cada vez mais. Para isso, usa de 10 elementos no jogo responsável, que são:

Avaliação – Há um monitoramento e avaliação constante do programa considerando todos os indicadores do desempenho. Pesquisa – A Caixa sempre apoia, bem como divulga pesquisas relacionadas ao tema a fim de se atualizar. Trabalho com os colaboradores – Capacita-se colaboradores conforme práticas mundiais. Trabalho com os revendedores – Capacita-se também os revendedores segundo as normas do jogo responsável. Design – A Caixa investe no design dos jogos que são voltados para o público maior de 18 anos, justamente com o intuito de minimizar o interesse inespecífico. Jogos remotos – Existe toda a proteção online para quem faz suas apostas pela Internet, uma vez que leva em conta protocolos seguros. Comunicação – A instituição bancária está sempre divulgando campanhas e materiais sobre o jogo consciente. Educação – Uma de suas preocupações é educar os cidadãos para as apostas seguras. Orientação – A Caixa disponibiliza informações e meios sobre os jogos e os danos da forma compulsiva. Identificação – A instituição identifica beneficiários e grupos de interesse que podem se integrar e participar mais ativamente do programa.

Com essa conduta, as Loterias Caixa podem continuar premiando, fazendo do apostador consciente um cidadão brasileiro milionário. Portanto, jogar por diversão com um jogo responsável rende, além de uma grana extra, momentos de entretenimento e de relaxamento ante as dificuldades do dia a dia.