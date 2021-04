Lotomania 2172: confira o resultado do sorteio desta sexta-feira (23); prêmio vai a R$ 5,2 milhões | Bolavip Brasil

O resultado do concurso 2172 da Lotomania foi divulgado na última sexta-feira (23), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Nenhum apostador conseguiu acertar as 20 dezenas necessárias e o prêmio acumulou.

Os números sorteados foram os seguintes: 02-03-04-08-09-13-16-20-25-29-30-32-38-49-51-53-54-55-69-82.

Em contrapartida, nove pessoas acertaram 19 dezenas e cada uma faturou o valor de R$ 34.287,37. Além disso, ninguém errou todos os números para ganhar o segundo maior prêmio da Lotomania.

Com o resultado do concurso 2172 da Lotomania, o próximo sorteio da loteria pode pagar R$ 5,2 milhões para algum felizardo. Vale lembrar que as dezenas são sorteadas às terças-feiras e às sextas-feiras.