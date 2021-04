Louzer crava o goleiro titular do Sport para sua estreia no comando do Leão; posição é a mais disputada no Rubro-Negro

O próximo compromisso do Sport acontece no sábado (24), pelo Campeonato Pernambucano, diante do Retrô. O jogo marca a estreia do técnico Umberto Louzer, que já esboçou a equipe que deve escalar. Contudo, um nome já foi cravado como titular: o goleiro Maílson, que disputa a posição com Luan Polli.









Outra certeza no time Rubro-Negro para a partida, é a entrada de Mikael na vaga de Tréllez, suspenso na última rodada. Mas Louzer poderá ter à disposição jogadores que não atuaram recentemente, como são os casos de Thiago Neves, recuperado de problema muscular, e do volante Betinho, que retorna de suspensão. A informação é do Globoesporte.com.

O Papai da Cidade ainda pode ter os recém-chegados na Ilha como opções para o técnico estreante. Rentería já foi regularizado, bem como José Welison. A situação do zagueiro Sabino também está prestes a se solucionar e assim, o zagueiro também poderá ser escalado.

Mailson é o goleiro titular de Louzer – Foto: Site Oficial Sport Club do Recife



Entretanto, a posição bastante disputada no Leão do Norte é a meta, que tem passado por constante alternância entre Mailson, Luan Polli e Carlos Eduardo, atualmente afastado por contusão. Louzer detalhou o porquê de sua escolha por Maílson: “Mailson fez as duas últimas partidas que a gente teve a oportunidade de ver. É dar confiança a esse atleta para que ele possa cada vez mais ganhar este espaço”.

Com poucas alterações e algumas dúvidas quanto a escalação de algumas peças, o Sport que vai a campo enfrentar o Retrô, deve ter a provável escalação: Mailson; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Marcão, Ronaldo e Thiago Neves (Thiago Lopes); Neílton, Toró e Mikael.