Louzer estreia com vitória e aponta rápida “assimilação” da equipe à sua ideia de jogo; vitória deixa o Leão perto da semifinal

Neste sábado (24), o Sport venceu o Retrô por 1 a 0, na Arena Pernambuco, pelo campeonato Estadual. A partida marcou a estreia do técnico Umberto Louzer, após a partida, o treinador comentou sobre como foi sua partida inaugural no comando Rubro-Negro, para Louzer, o elenco do Leão está assimilando sua proposta de trabalho neste seu início de jornada pelo Leão do Norte:









“Ponto positivo é a absorção, desejo de querer fazer, o comportamento dos atletas tem me agradado desde o primeiro dia, desde a primeira sessão de treinamento. Esse é um passo importante para a gente desenvolver assim nossa ideia de jogo. Então, quando há essa assimilação, esse entendimento, esse desejo de fazer para querer evoluir, esse é o primeiro passo. É claro que é prematuro, são somente alguns dias de treinamento, e não é da noite para o dia que você vai conseguir conquistar uma ideia, naturalmente, então esse aspecto era importante”, detalhou o treinador.

O Rubro-Negro já garantiu presença na próxima fase do Campeonato Pernambucano, mas o meta do Papai da Cidade é conseguir terminar a primeira fase na segunda colocação da competição, pois assim já se classifica para as semifinais do Estadual. Para alcançar o Sport, Santa Cruz e Salgueiro terão que vencer e além de fazer um bom saldo de gols, torcer para um tropeço do Leão da Ilha.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco: VITÓRIA DO LEÃO! Com gol de Neilton, Sport faz 1×0 diante do Retrô, pelo Pernambucano. Vamos! �� pic.twitter.com/ShIWKsHK41 — Sport Club do Recife (@sportrecife)

April 24, 2021





O próximo compromisso do Sport no Campeonato Pernambucano é contra o Náutico, líder da competição. O jogo acontece no domingo (2), na Ilha do Retiro. A partida é válida pela nona e última rodada.