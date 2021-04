Louzer indica e Sport fecha com volante Anderson Leite, ex-Chape; Leão negocia com mais 2 para formar “pacotão”

O técnico Umberto Louzer foi anunciado de forma oficial pelo Sport, mas ainda não começou os trabalhos com o elenco. Fora da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, o Leão tem apenas o Campeonato Pernambucano para disputar até o início do Brasileirão da Série A. O treinador que deixou a Chapecoense chegará no Recife neste domingo (18).

Mas Louzer já vai se movimentando nos bastidores e inclusive deve “trazer” consigo um reforço. Segundo a informação do perfil Bastidores do Sport, no Twitter, o volante Anderson Leite que defende atualmente a Chapecoense está acertado com o Leão. O técnico indicou o atleta de 27 anos à diretoria do clube pernambucano.

Revelado pelo Londrina, o jogador esteve em campo 38 vezes na última temporada com a Chape e marcou um gol. Em 2021, Anderson Leite disputou seis partidas com a camisa do clube catarinense. E as negociações do Leão não param por aí. Segundo a informação do perfil SportNet, mais dois nomes estão nos planos.

Marco Túlio: destaque do CSA na mira do Sport (Foto: Alisson Frazao/AGIF)



O meia Bruno Oliveira, de 23 anos e que defende a Caldense pode ser um dos reforços para a sequência da temporada. O atleta tem 10 jogos disputados entre Campeonato Mineiro e Copa do Brasil e três gols marcados em 2021. Já o outro nome tem a mesma idade mas defende o CSA, de Alagoas.

Emprestado pelo Sporting, de Portugal, o atacante Marco Túlio também está na mira do Sport. Revelado pela base do Atlético-MG, o jogador atuou em 11 partidas com a camisa do clube alagoano e marcou três vezes na atual temporada.