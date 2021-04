Luan abre o jogo e demonstra chateação com Vagner Mancini: “Fico triste”

Luan nunca conseguiu repetir aquelas boas atuações do Grêmio no Corinthians. Por isso mesmo, o jogador vem sendo muito criticado por boa parte da torcida corinthiana, que esperava mais do meia-atacante e entende que também não vem se esforçando tanto quando tem a oportunidade de entrar em campo com a camisa do clube paulista.









No programa “Arena SBT”, apresentado pelo jornalista Benjamin Back, o medalhão demonstrou chateação por ter poucas chances desde a chegada de Vagner Mancini. O atleta falou abertamente sobre o assunto e ainda disse que está chateado com toda essa situação.

“Mas tem que perguntar pra ele porque eu não tenho oportunidade de jogar. Se eu não me engano, sou o único ali da frente que não teve sequência de jogos. Eu fico chateado por não jogar. Fico triste de estar no meu time de coração e não ter oportunidade. Eu sei o que a diretoria fez para me contratar”, disse.

Luan também disse que o ritmo de jogo acaba interferindo por entrar pouco em campo e falou sobre a opção de Mancini. Por outro lado, o meia-atacante demonstrou que entende a decisão e deu a entender que continuará buscando o seu espaço.

“Se perguntar pra qualquer jogador isso faz falta, o ritmo de jogo. (…) Pelo o que eu entendi foi mais uma opção tática, da forma como ele queria montar a equipe. Entendo que por isso ele não tem me colocado”, explicou.