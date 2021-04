Luan chama Renato Gaúcho de ‘paizão’ e responde se voltaria ao Grêmio

Ídolo do Grêmio por conta de suas atuações, principalmente na Conmebol Libertadores de 2017, Luan deixou o clube gaúcho e assinou com o Corinthians no começo de 2020. Desde então, não conseguiu se firmar no clube paulista e tem sido bastante criticado pela torcida. O atacante, porém, pensa em retornar ao Rio Grande do Sul?

Em entrevista ao programa Arena SBT, Luan falou sobre o assunto e ainda elogiou bastante Renato Gaúcho, seu técnico na equipe tricolor.

“Renato foi um paizão pra mim, ele me ajudou muito. Conquistamos muitas coisas juntos, mas ele está lá no Grêmio e eu estou no Corinthians. Eu quero focar aqui e ser feliz aqui”, destacou. “Meu sonho é poder conquistar títulos aqui, brigar por coisas grandes. É meu maior desejo aqui no Corinthians”.

O atacante ainda falou sobre as especulações de que estaria “vivendo na noite” ou com depressão.

Luan comemora gol com a camisa do Grêmio Gazeta Press

“”Tudo mentira, acho que as pessoas falam demais. Desde quando eu cheguei no Corinthians eu desfoquei muito fora de campo, porque eu sabia que eu estava realizando um sonho”, finalizou.