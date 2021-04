Luan convence Mancini e técnico se maravilha: “Ele quer jogar”; meia se destacou nos últimos jogos do Corinthians

A situação do Corinthians na temporada é contraditória. Apesar de classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e líder isolado do grupo A do Paulistão, com 18 pontos (segundo colocado na classificação geral), a insatisfação por parte da torcida e até mesmo da diretoria, é notória. Apesar dos bons números, a equipe comandada por Vagner Mancini não joga bem.









Com um futebol burocrático e que poucas vezes venceu por mais de dois gols de diferença, o Coringão não consegue mudar sua forma de jogar e encontra dificuldades de encontrar dentro do elenco atletas que possam realização essa mudança de uma forma individual. Aliás, existe um, mas que não vive (ou vivia) boa fase para este feito: Luan.

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians



Uma das maiores contratações da história do clube, o meio-campista que foi destaque no Grêmio campeão da Libertadores de 2017 ainda não engrenou com a camisa alvinegra. No entanto, nos últimos jogos o camisa 7 tem atuado bem e parece ter recuperado a confiança do treinador, que elogiou o atleta no último fim de semana, após vitória de 2 a 0 contra o Ituano.

“Ele mostrou que pode ser um atleta diferente. Então, se ele está tendo uma sequência e está melhorando, é que também ele está se empenhando para isso. É importante, não só o Luan, mas qualquer outro jogador, que queira jogar, que entra em campo e desenvolva o que ele sabe”, disse Mancini, que não se sentiu cobrado pelo jogador.

Hoje Mancini respira , terá 2 semanas para provar que não será demitido , hoje temos certeza que o Luan e principalmente esse João Victor devem ser titulares.#LuanDay #Corinthians #joaovictor — Gabriel Fagundes (@gabrielvf11)

“Em nenhum momento eu entendi como uma cobrança do Luan, até porque temos a oportunidade de conversar diariamente, então a gente está lado a lado e não teria motivo para que ele fizesse uma cobrança via imprensa. Ele deu uma entrevista, a gente tem que entender o lado do atleta, ele quer jogar, ótimo que ele queira jogar”, explicou.