Luan diz que a escolha do time titular do Corinthians deve ser do técnico Vágner Mancini e trata a partida diante do Peñarol como uma “final”

Nesta quarta-feira (28), o meia-atacante Luan, que deve ser titular do Corinthians na partida diante do Peñarol pela Copa Sul-Americana, concedeu uma entrevista coletiva promovida pela CONMEBOL. Nas respostas, ele deixou o técnico Vágner Mancini à vontade para escalá-lo ou não para o jogo, além de falar sobre o time uruguaio.









O camisa 7 detalhou como gosta de atuar dentro de campo: “Eu quero poder ajudar de qualquer maneira o Corinthians e isso vai muito do que o Mancini pedir para a gente dentro de campo. Eu sou um cara que quero estar em todos os lugares do campo e poder me movimentar. Quero contribuir marcando, dando assistência e fazendo gols”.

Quanto ao adversário desta quinta-feira (29), Luan declarou: “A partida de amanhã é uma final. Temos que encarar a partida como se só a vitória importasse para a gente, só a vitória nos interessa. No jogo de domingo (contra o São Paulo), eu não estou pensando. Estou pensando só em amanhã, em fazer um grande jogo e vencer”.

Apesar de não demonstrar muito conhecimento sobre a equipe atual do Peñarol, Luan destacou a história do time uruguaio: “Eu acompanhei pouco, vi só o último jogo deles ali. A comissão vai nos passar todas as informações deles para que a gente possa se preparar. O Peñarol é uma equipe tradicional e a gente tem que se preparar para entrar em campo e buscar a vitória”.

Depois de estrear com um empate sem gols diante do Nacional-PAR fora de casa, o Corinthians busca a primeira vitória no Grupo E da Copa Sul-Americana. O time uruguaio, por sua vez, venceu o Sport Huancayo na primeira rodada e é líder da chave.