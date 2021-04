Luan é elogiado, mas Fiel perde a paciência com atacante do Corinthians; mudança urgente é um pedido a Mancini

Depois de 10 jogos invicto, o Corinthians, enfim, foi derrotado. Com uma equipe bem diferente das utilizadas nas últimas partidas, levou uma virada da Ferroviária e perdeu sua invencibilidade na competição. Atualmente, com 14 pontos em 7 jogos, a equipe é líder do Grupo A.









Mesmo com o resultado negativo na bagagem, um jogador em especial do Timão foi bastante elogiado após os 90 minutos. O meia Luan, muito criticado desde que chegou do Grêmio, mostrou na noite da última terça-feira (13) que ainda há esperança em uma melhora de rendimento.

Esse protagonismo foi claro nos primeiros 45 minutos da derrota por 2 a 1, em Araraquara, pelo Paulistão. Se conseguir prolongar esse bom futebol por mais tempo, sem sumiços na parte final do jogo, pode começar a entregar o que a Fiel tanto espera desde que sua contratação foi anunciada.

Jô mais uma vez deixou muito a desejar – Foto: Ettore Chiereguini/AGIF.



O meio-campista, que um dia antes havia dado uma entrevista cobrando mais oportunidades, foi mantido em campo até os 40 do segundo tempo, já sem mesmo vigor. O saldo, porém, foi positivo, pois buscou o jogo, desarmou, rodou a bola, finalizou três vezes contra o gol do goleiro Saulo e deu a assistência para o gol de Camacho, errando apenas cinco de 50 passes.

Por outro lado, a torcida se irritou com uma nova atuação extremamente abaixo do esperado do atacante Jô, que foi considerado um jogador a menos durante toda a partida. O camisa 77 não vem conseguindo render dentro de campo, fazendo com que a Fiel suplique a Mancini uma mudança fixa na posição, deixando o veterano no banco de reservas.