Luana Piovani revela que já passou sabão na boca nos filhos

Quando o assunto é educar os filhos, Luana Piovani se mostrou “linha dura”. A mãe de Dom, Liz e Bem revelou que já passou sabão na boca das crianças quando elas não a respeitaram e soltaram palavrões sem pedir desculpas. Ela também confessou que já deu tapinha na bunda deles.

“O Pedro [Scooby, pai das crianças] divide a responsabilidade comigo, mas, quando eu estou com os três filhos, sou eu sozinha, né? Então, é muito desgastante. Boto de castigo, falo grosso, tiro celular, tiro skate. Tem que escovar o dente. Já passei sabão na boca porque estava falando palavrão e me faltou com respeito. Sou mãe linha dura”, disse a atriz em entrevista ao A Noite É Nossa, exibido pela Record.

“Sei que muitas pessoas vão me recriminar, mas sou humana também. Não acho certo, fico super culpada com isso”, declarou a artista sobre os tapinhas nos filhos.