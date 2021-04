Luandre tem 136 novas vagas de emprego para TODO BRASIL

A Luandre tem novas vagas de emprego pelo país! As oportunidades estão disponíveis para todos aqueles que estão desempregados e à procura de uma chance no mercado de trabalho! Quem estiver interessado em uma das vagas que a recrutadora Luandre está divulgando, pode seguir as orientações, abaixo!

Luandre tem novas vagas de emprego pelo país

A empresa de recrutamento de profissionais está divulgando 136 novas oportunidades de emprego pelo Brasil. As vagas abertas geram muitos benefícios aos contratados. Dentre eles, estão a assistência médica e odontológica, auxílio fretado, refeitório, seguro de vida e afins!

Motorista de Teste;

Auxiliar de Cozinha;

Vendedora Online;

Gerente de Loja;

Coordenador de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

Analista Fiscal – temporário 9 meses;

Gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente;

Analista de Comunicação Pleno – Temporária;

Enfermeira;

Analista de Gerenciamento de Risco;

Atendente – Fast Food;

Enfermeiro de Qualidade Pleno;

Auxiliar de Coleta – Laboratório;

Montador de Irrigação;

Fisioterapeuta;

Técnico de Enfermagem – UTI Adulto;

Vendedor;

Mecânico de Caminhão Refrigerado;

Analista de RH Pleno;

Mecânico III;

Gerente Executivo de Negócios;

Analista de Operações Comerciais;

Analista de Garantia da Qualidade Sênior;

Analista de Segurança do Trabalho;

Analista de Desenvolvimento Organizacional;

Especialista em Máquinas de Linha Amarela;

Consultor de Negócios;

Técnico de Enfermagem;

Agente de Atendimento II;

Vendedor Interno Moto Peças;

Operador de Produção;

Mecânico de Empilhadeira;

Mecânico de Manutenção Externo II;

Analista de Recursos Humanos;

Técnico de Campo/ Araçatuba SP;

Instalador / Marília SP;

Coordenador de Operações;

Supervisor Comercial de Vendas;

Médico do Trabalho;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;

Consultor do Campo;

Gerente de Loja;

Vigilante;

e outros.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas que a Luandre tem podem acessar o site de inscrição, escolher uma das oportunidades disponíveis e garantir a chance no processo seletivo com o cadastro de currículo atualizado. Veja as informações sobre os critérios exigidos para cada cargo e participe da seleção!

