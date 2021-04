Lucas Alves puxa a fila de ‘reforços’ e mais 8 podem voltar de empréstimo no Grêmio; reunião é decisiva para o sub-20

No início desta temporada, o Grêmio emprestou 10 jovens a vários clubes do interior para a disputa do Campeonato Gaúcho. No momento, apenas um deles fica disponível para uma eventual final, mas os outros devem retornar em breve, ao final da competição. O Tricolor terá uma reunião nesta terça-feira (27), para avaliar o desempenho de cada atleta.









Vale lembrar que a decisão de emprestar vários garotos se deu pelo fato de que a categoria sub-20 não teve e nem terá competições até maio. Ao todo, foram nove garotos das categorias de base e um do time de transição, com 7 deles entrando em campo no Gauchão. Conforme publicou o GloboEsporte.com, a situação dos jovens é a seguinte:

Guilherme Beléa (atacante – Aimoré): foi quem mais teve chances de atuar no Gauchão, sendo titular em oito rodadas, 621 minutos em campo e marcando um gol, na vitória contra o Pelotas.

Gustavo Martins (zagueiro – Caxias): atuou duas vezes, sendo a primeira na eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil e depois na vitória contra o São Luiz pelo Gauchão. Apesar do pouco tempo em campo, o Grená quer estender o empréstimo do atleta de 18 anos.

Wesley recebeu boas oportunidades – Foto: Tales Leal/A.I Pelotas.



Thomas (lateral-direito), Thiago Rosa (lateral-esquerdo), Gazão (volante) e Wesley (atacante) – Pelotas: foi o clube que mais negociou o empréstimo dos jovens gremistas. Dos quatro garotos, quem mais atuou foi o atacante Wesley, de 18 anos, com nove partidas, sendo 6 delas como titular.

Ruan (goleiro), Gustavo Martins (zagueiro) e Lucas Alves (meia) – São Luiz: apenas o meio-campista teve destaque na equipe de Ijuí, atuando por 67 minutos ao todo. Já a dupla, mesmo sem atuar, foi elogiada pelo gerente executivo Delmar Blatt.

Matheus Nunes (lateral-esquerdo – São José): Com 21 anos, é o mais velho do grupo de garotos emprestados. Assim como os demais, também não entrou em campo, apesar de ser relacionado para a maioria dos jogos do Gauchão.