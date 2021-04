Lucas Braga conversa com empresários e expõe futuro à diretoria do Santos; Rueda quer renovar com o jovem

Lucas Braga virou um jogador importantíssimo no Santos. Desde o ano passado, o atacante subiu de nível com o técnico Cuca e foi de descartado à essencial no esquema tático adotado pelo comandante em alguns jogos, principalmente quando o Peixão jogava fora de casa e precisava de um contra-ataque em velocidade.









Nessa temporada não tem sido diferente e o velocista tem muita moral com o treinador Ariel Holan. A boa fase do jogador também tem agrada muito o torcedor santista, que aprendeu a gostar do atleta e o colocou como um dos xodós atualmente. Pensando no futuro, a diretoria do Alvinegro Praiano já iniciou conversas para renovar seu contrato, como informou o portal UOL Esporte.

O jogador tem vínculo até maio de 2022 e o atacante recebe vencimentos mensais considerados baixos para sua importância no elenco. Os valores para entrar em um acordo ainda estão sendo debatidos entre as partes e os representantes do jovem querem uma valorização maior.

Contudo, Lucas Braga expos que seu desejo é permanecer vestindo a camisa do Santos por muito tempo. Ele até chegou a receber sondagens de outros clubes, mas deixou isso de lado por entender que o melhor para sua carreira é continuar no clube da Vila Belmiro.

Ainda de acordo com a reportagem, as partes estão otimistas quanto a um desfecho positivo. As conversas devem ser intensificadas ao longo dos próximos dias. O atacante está valorizado no mercado, quer ficar e aguarda uma proposta vantajosa do Peixão.