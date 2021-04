Lucas Braga ‘rouba’ vaga de xodó do Santos e deve ser titular na Libertadores; Holan tem dúvidas para escalar

Depois de uma temporada “maluca” e quase conquistar a Libertadores, o Santos busca se organizar partindo das áreas adminstrativas do clube. Com a nova gestão veio também o novo técnico. Destaque na Univerdad Católica, do Chile, Ariel Holan assumiu o Peixe no início do ano com a missão de dar um novo padrão tático ao time.









Com contrato fora dos padrões dos técnicos, o argentino assinou com o Peixe enquanto durar o mandato do presidente Andrés Rueda (dezembro de 2023). Ainda sem poder contratar devido ao bloqueio da Fifa, o Alvinegro segue apostando na sua categoria de base para buscar os objetivos da temporada. Um deles é conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



O primeiro jogo da fase 3 da Liberta, contra o San Lorenzo (ARG), acontece na próxima terça-feira (06), fora de casa. Para este duelo, Holan possui dúvidas. Conforme noticiado pelo ge.com, o treinador mudou peças do ataque no último treino antes do confronto: saiu Ângelo do time titular e entrou Lucas Braga.

Aliás, mudanças na última atividade antes de uma partida parece ser uma característica de Holan, que já fez isso em outras oportunidades. Com baixas confirmadas como Sandry (ruptura no joelho direito), Ivonei (lesão na coxa) e Kaio Jorge (dores na coxa), o Santos pode ter o retorno de Soteldo, que finalmente conseguiu voltar da Venezuela.

Falar pra vc q eu n tô nervoso pro jogo do Santos amanhã, confesso que tô ansioso pra ver o marinho e o Ângelo jogando juntos — Vini está block de seguir��️�� (@Vini_Jdr)

April 5, 2021





Considerando as peças à disposição, uma provável escalação do Santos para terça-feira é essa: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo). O jogo de volta está marcado para o dia 13, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.