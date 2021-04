Lucas Braga tira vaga de Soteldo na PE e Felipe Jonatan joga no meio contra o San Lorenzo; Holan propõe 3 mudanças no time

Após vencer a partida de ida em Buenos Aires por 3 a 1 com um show dos garotos da Vila, o Santos encara novamente o San Lorenzo, nesta terça-feira (13), buscando confirmar a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Ariel Holan deve promover pela primeira vez na temporada a dupla Soteldo e Marinho no time titular, mas o técnico terá outras novidades no duelo em Brasília, logo mais, às 21h30.









Preservados no empate com o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista, os titulares do Santos tiveram a semana livre para treinar. De acordo com o colega Ademir Quintino, que traz informações quentes do CT Rei Pelé, Holan pretende recuar Soteldo como meia e Lucas Braga assume a condição de no ataque junto de Marinho e Marcos Leonardo.

Outra novidade é a presença de dois laterais-direitos de ofício em campo. Madson começa no setor propriamente dito, mas Pará deve iniciar os 90 minutos no Mané Garrincha de ala pela esquerda. Consequentemente Felipe Jonatan é alçado para começar como meio-campista junto de Alison.

Soteldo inicia o jogo contra o San Lorenzo, logo mais, em Brasília no meio (Foto: Ivan Storti/Santos FC)



Com isso, nomes como Ivonei, Gabriel Pirani e até Kaio Jorge começam a partida no banco de reservas. A tendência é que Holan faça várias mexidas no decorrer do duelo.

Com isso, o Santos entra em campo com:

João Paulo; Madson, Kaike, Luan Peres e Pará; Alisson, Felipe Jonatan e Soteldo; Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo

Como o Peixe marcou três gols na Argentina, pode até perder por 2 a 0 que garante a classificação. Nesse cenário, o Santos vai para o grupo C junto de Boca Juniors, The Strongest e Barcelona de Guayaquil.