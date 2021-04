Lucas Crispim fala sobre função no time do Fortaleza e ‘cutuca’ Enderson: “Podem esperar bem mais”

O Fortaleza segue em busca de um novo treinador após a saída de Enderson Moreira. O Leão acredita que até mesmo um técnico estrangeiro poderia chegar no CT Ribamar Bezerra, já que o comandante teria cerca de um mês para conhecer o elenco, adaptar-se ao clube e implantar o seu sistema de jogo.

O meia Lucas Crispim falou sobre a ausência de gols até o momento com a camisa do Leão. “A gente não vê a hora de abrir a porteira, para que a gente possa fazer esse primeiro gol com a camisa do Fortaleza, consequentemente outros também e algumas assistências, que é o meu forte. Não ansioso, mas querendo muito, desejando muito esse momento”.

O atleta também comentou sobre a preparação do elenco para a volta do Cearense. “A preparação nós começamos ontem, está muito boa. O grupo está com ambiente bom, apesar do que aconteceu. A gente soube administrar bem essa derrota. Vamos procurar ver bem os detalhes que erramos para não repetir mais. Estamos treinando forte para conquistar uma vitória nesse próximo jogo”.

Foto: Pedro Chaves/AGIF



Crispim ainda relatou que sua posição preferida para atuar é no meio de campo. “Acho que no meio-campo. É assim que eu vinha jogando no último clube que eu estava, no Guarani, onde tive um grande destaque. Não só como meia ou ponta, mas também como volante já atuei bastante na última equipe”

Por fim, deu uma ‘alfinetada’ no técnico Enderson Moreira. “Podem esperar bem mais. Não era a forma que eu vinha jogando anteriormente, tentei me adaptar ao máximo nessa nova função que me foi designada. Agora vamos esperar para ver o que vem pela frente, mas continuar treinando, focado 100%, para que possa tirar o melhor de mim mesmo”.