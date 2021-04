Lucas Leiva não perde tempo e se manifesta na web sobre possível volta ao Grêmio; contrato vai até jun/22

Os bastidores do mercado da bola seguem agitados no futebol brasileiro. Ainda em busca de um novo treinador, o Grêmio, que pode ‘frear‘ as buscas por reforços após ficar de fora da fase de grupos da Copa Libertadores da América, segue envolvido em especulações. Depois de muitos rumores envolvendo Douglas Costa, o nome de outro jogador formado no clube está em evidência.









No final de semana, o jornal Gazzetta dello Sport, da Itália, revelou que Lucas Leiva, de 34 anos, poderia antecipar sua saída da Lazio para retornar ao Grêmio. O volante, que foi negociado pelo Tricolor Gaúcho com o Liverpool, da Inglaterra, em julho de 2007, tem contrato ativo até 30 de junho de 2022.

Conforme o jornalista italiano Nicolo Schira, especialista no mercado de futebol, enquanto a Lazio está em busca de um substituto para o meio de campo, o Grêmio teria pedido informações sobre Lucas Leiva. Diante das especulações, o volante não perdeu tempo e utilizou as redes sociais para se posicionar sobre o tema e negar os boatos.

“Em respeito as torcedores da Lazio e Grêmio, gostaria de informar que as notícias que saíram nos últimos dias são falsas. Não estou negociando com nenhum time. São 4 anos de relacionamento e muitas vitórias então não será qualquer pessoa de fora que conseguirá tumultuar ou prejudicar essa relação de respeito que construímos juntos neste ano“, publicou.

Desde julho de 2017 na Lazio, Lucas Leiva acumula 146 jogos, com quatro gols marcados e 11 assistências. No Liverpool, o brasileiro somou 346 partidas, distribuindo 21 assistências e balançando as redes sete vezes. O volante já expôs, no passado, o desejo de retornar ao Grêmio e afirmou ter amor pela cidade e o clube.