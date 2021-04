Lucas Paquetá exalta atuação e classificação do Lyon: “Questão de honra”

O meia Lucas Paquetá foi o principal jogador na classificação do Lyon para as quartas de final da Copa da França. O jogador marcou o primeiro gol da equipe e deu a assistência para o segundo tento, além de ter balançado as redes na disputa de pênaltis.

Após a confirmação da vaga na próxima fase, o brasileiro valorizou o desempenho do time durante o confronto, mas destacou que houve uma desatenção que resultou nos gols do adversário. Diante disso, Paquetá afirmou que a classificação nos pênaltis era uma “questão de honra”.

“Fazíamos uma partida controlada, com uma boa troca de passes, e chegamos aos gols. Mas houve uma desatenção no segundo tempo, o que não é normal, e sofremos dois gols também. Até por isso, era quase uma questão de honra ganharmos nos pênaltis. Fomos mais felizes e competentes, e passamos de fase”, disse o meia.

Paquetá ainda fez uma homenagem a seu filho, que fez seu primeiro aniversário na última quarta-feira. “Queria aproveitar e dedicar esse gol e essa classificação ao meu filho, que nesta semana completou um ano”, finalizou.

Depois de conquistar a vaga nas quartas, o Lyon já entra em campo novamente neste domingo. A equipe enfrenta o Angers às 16 horas (de Brasília), em casa, pela 32ª rodada do Campeonato Francês.