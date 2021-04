Lucas Penteado pode estrelar filme sobre a vida de Claudinho e Buchecha · .

Lucas Penteado poderá protagonizar o filme Nosso Sonho, sobre a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha. Se a escalação do ex-BBB for mesmo confirmada para o projeto, ele poderá unir suas duas vertentes artísticas: atuação e música.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a ligação do ator com o universo da música é um dos fatores que o fez ser cotado para o papel, O longa será produzido pela Urca Filmes e mostrará a história de superação da dupla de funkeiros.

Após ganhar visibilidade com sua passagem conturbada no BBB21 –que culminou em sua desistência do programa–, Lucas Penteado tem recebido diversas oportunidades de trabalho. Ele estrelou a propaganda da série Um Maluco no Pedaço para o Globoplay e, no meio do ano, rodará um filme da Netflix.

Ainda de acordo com a colunista, o artista já tem acertado um vínculo de três anos com a Globo, para trabalhar como ator e apresentador, e o contrato passa a valer a partir de agosto.