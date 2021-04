Lucas Penteado rememora trajetória no ‘BBB21’ e declara torcida por Juliette | plantão BBB

Lucas Penteado reviu a curta, porém marcante, trajetória no jogo. O ator comentou do que mais sente saudades, de seus orgulhos e arrependimentos dentro da casa mais vigiada do Brasil, de quem nunca vai esquecer e declarou a torcida pela amiga Juliette. Assista!

Relembre momentos do Lucas Penteado no BBB21

Thamirys fez uma análise do jogo de Fiuk: “Ele veio com um jogo diferente e se reinventou”, observou a colunista. Confira!

E, agora, momento fofurice do Plantão BBB com o vídeo do reencontro de Pocah com a filhinha Vitória. Duvido que você não fale oooowwwwwnnnnn ao ver as imagens…