Lucas Sena negocia transferência para Europa após impasse em renovação; jogador acusou “ameaças” do São Paulo por não aceitar oferta do clube

Desde as conversas congeladas, ainda em 2020, Lucas Sena e o São Paulo não voltaram a negociar uma renovação de contrato. Entretanto, um novo destino pode estar prestes a se concretizar para o lateral-direito. Segundo informação do Globoesporte.com, Lucas Sena está em tratativas bem encaminhadas com clube europeu.









O jogador de 19 anos já não treina com o time da base desde fevereiro após entrevero entre a direção do Tricolor e seus empresários a respeito de sua renovação. O pedido de Lucas e seu estafe, quanto a valores para um novo acerto foram negados pelo Tricolor. Segundo o jornalista Menon, Lucas pediu de R$ 1 milhão de luvas, R$ 100 mil por mês e 20% dos direitos.

Na avaliação do São Paulo, o clube não irá desequilibrar os salários dos jogadores de base, que ganham bem abaixo do pedido de Sena. Vale lembrar que, em outubro do ano passado, Sena divulgou uma nota em que acusava o São Paulo de “ameaçar” seus atletas que não aceitassem propostas de renovação.

Lucas Sena respondendo questões sobre renovação com São Paulo. Lateral tem contrato até meio do ano e já teria sido liberado pela diretoria… pic.twitter.com/E5dCqlSBfL — SPFC24HORAS.COM.BR ���� (@SPFC24Horas_)

March 15, 2021





Com contrato para terminar em junho deste ano, Lucas já pode assinar pré-contrato com algum clube de interesse. O jogador até sinalizou em suas redes a vontade em permanecer no Soberano, mas contraproposta feita pelo São Paulo não satisfez seus agentes, bem como, sua família.

O jogador sequer tem treinado em Cotia. Lucas Sena mantém a forma enquanto negocia seu futuro, utilizando um preparador físico exclusivo, em um centro de medicina esportiva localizado na cidade de São Paulo.