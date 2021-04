Luccas Claro volta para zaga e Roger deve lançar joia de Xerém entre os titulares; Tricolor pronto para enfrentar o Macaé

Há dois jogos sem vencer no Campeonato Carioca, o sinal de alerta foi acionado nas Laranjeiras e o Flu se prepara para enfrentar o Macaé, nesta terça-feira(5) com mudanças na equipe. A segunda-feira(4) foi de preparação n CT Carlos Castilho. Roger Machado realizou experiências e o Tricolor deve ter uma mudanças na equipe. A informação é do Globoesporte.com.









As mudanças são pontuais. Uma no ataque e outra na defesa, que deve ter o retorno de Luccas Claro após se recuperar de lesão. Contudo, a volta de Luccas forma novamente a dulpa de zaga com Nino e coloca Frazan no banco de reservas. Com problemas no joelho direito, Matheus Ferraz ainda não tem condições de voltar e segue em tratamento no departamento médico.

A mudança na linha ofensiva é resultado do teste feito por Roger nos treinamentos. Lucca, que não rendeu o esperado, deve ser substituído por Kayky. A joia de Xerém agrada quando entra no decorrer da partida, e pode ser uma ‘novidade’ promissora para o ataque do Flu. O atacante de 17 anos já está com a venda praticamente certa para o Manchester City, da Inglaterra. Se for confirmada sua presença como um dos onze que iniciam a partida, será sua primeira vez como titular do Nense.

Intervalo na final do Brasileiro Sub-17: o Fluminense abriu o placar diante do Athletico no finalzinho do 1º tempo com mais um��tirado da��de Kayky Chagas. Jogo equilibrado, truncado, com poucas oportunidades. O gol só poderia sair assim�� pic.twitter.com/B2J95qkIXP — Olheiros (@olheiros)

December 14, 2020





Golaço de Kayky quando jogava pelo Sub-17. Atacante deve ter sua primeira chance entre os titulares

Em sexto lugar com 10 pontos, o Fluminense tenta voltar ao G-4, que tem o Botafogo em quarto no momento com 11, e ao mesmo tempo se recuperar no campeonato depois de duas rodadas sem vencer: perdeu para o Volta Redonda por 3 a 2 e empatou com o Vasco em 1 a 1. Um novo tropeço pode deixar o time mais longe da semifinal faltando três jogos em disputa.

Contudo, o Flu deve ir a campo, na partida contra o Macaé, que acontece em Volta Redonda, nesta terça-feira(5), com a provável escalação: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Kayky e Fred.