Luciana Gimenez vai à Justiça para proibir Antonia Fontenelle de falar sobre ela · .

Depois de conseguir uma liminar proibindo Jorge Kajuru de citá-la, Luciana Gimenez entrou com um processo contra Antonia Fontenelle, a responsável pela entrevista em que foi chamada de “mulher de programa”. Em ação que corre na 3ª Vara Cível do Foro Regional XI de Pinheiros, em São Paulo, a apresentadora pede R$ 10 mil de danos morais e também quer impedir que a youtuber fale sobre ela novamente.

A defesa de Luciana protocolou a ação na sexta-feira (9) reiterando que o canal Na Lata com Antonia Fontenelle tem mais de dois milhões de inscritos e que o vídeo em que sua cliente é humilhada já contabilizou mais de 900 mil visualizações.

Em 25 de março, o senador eleito por Goiás disparou ofensas sobre a estrela da RedeTV! durante uma live no canal de Antonia. “Sobre a Luciana Gimenez, eu não tenho nada a falar. Não falo sobre mulher de programa. Dane-se. Ela já me processou, pode processar de novo. É uma mulher desqualificada, tanto que virou o que virou por 30 segundos com o Mick Jagger. Ou você acha que foi por amor?”, disse ele.

“E ela sabe que eu sei da história toda. Ela foi contratada para ficar com o Mick Jagger. Eu falei isso mesmo porque para mim ela não tinha respeito com os colegas. Eu trabalhei com ela na RedeTV!. Ela chegava como se fosse dona. Depois acabou se casando com um dos sócios da RedeTV!, para você ver que a vida dela sempre foi de interesse”, declarou o político.

Kajuru fez referência a dois relacionamentos do passado de Luciana. No fim dos anos 1990, a modelo teve um breve affair com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. Da relação, nasceu o seu primeiro filho, Lucas, hoje com 21 anos. Ela também foi casada com Marcelo de Carvalho, sócio e apresentador da RedeTV!, entre 2006 e 2018. Durante este período, o casal teve um filho, Lorenzo, atualmente com 10 anos.

O . teve acesso aos autos em que Luciana rememora que já foi alvo de difamação em uma entrevista de junho de 2019 no mesmo canal. Na ocasião, o entrevistado falou também sobre o relacionamento com o astro internacional. “Ela conseguiu em 30 segundos uma aposentadoria de 30 mil dólares para o resto da vida com o Mick Jagger. Então, realmente, para falar de aposentadoria ela é especial, agora credibilidade zero”, declarou na época.

Por causa desse episódio, a comunicadora bloqueou os contatos de Antonia, mas não seguiu na esfera jurídica pelas declarações do político. A própria entrevistadora relembrou a situação na conversa recente com Kajuru. “Nossa última entrevista foi um piriquiteiro, um rebuceteio. Kajuru, Gimenez me bloqueou”, disse.

“Foi uma confusão generalizada, e eu amei, né? (risos) Quer dizer, fiquei chateada pela outra ter me bloqueado. Não precisava. Eu poupei ela. Assim, cortei 80% do que falamos dela. Mas enfim, fazer o quê?”, comentou.

Por ter sido alvo de comentários machistas e injuriantes pela segunda vez no canal de Antonia, Luciana se sentiu injustiçada. Segundo sua defesa, ela “não concorda que sua imagem, seu bom nome e sua honra” sejam rebaixados e que ela “seja humilhada a troco de likes, visualizações e promoção de chacota social”.

Por isso, os advogados da contratada da RedeTV! solicitaram uma tutela de urgência para que Antonia seja impedida de falar o nome de Luciana bem como não dê espaço ou permita que seus convidados também o façam. Na ação, a apresentadora se queixa que a youtuber sabia do perfil debochado de Kajuru e o “cutucou” sem necessidade sabendo que ele teceria tais comentários difamatórios.

Os advogados de Luciana pedem multa de R$ 20 mil por cada descumprimento, ou seja, se a Justiça acatar a solicitação da comunicadora, Antonia pode arcar com essa quantia toda vez que citar o nome da artista.

A perspectiva da defesa é que o direito à liberdade de imprensa é amplo, mas não admite abusos. De acordo com os representantes legais da modelo, a entrevista polêmica desmoralizou sua cliente e afrontou sua dignidade como mulher e mãe publicamente.

O outro lado

Antonia Fontenelle ainda não foi citada no caso. Ao ser informada da ação pelo ., a youtuber relembrou que pediu que Jorge Kajuru “tivesse cuidado” em suas declarações na transmissão ao vivo de seu canal.

“Cada um entende como quer. Não tem o menor problema porque não tenho a menor intenção de citar a Luciana em nada. Nunca saí por aí citando ela em absolutamente nada. O pedido dela e nada dá no mesmo. Fez um pedido [na Justiça] à toa. Uma coisa que já faz parte de mim é não falar dela. Não tenho nada para falar dela”, continuou.

A influenciadora digital ressaltou que compreende –em partes– o posicionamento de Luciana. “Se fosse o contrário, eu também iria ficar muito chateada. Ficaria muito chateada se alguém fosse a um programa de TV e falasse uma barbaridade a meu respeito. Eu entendo ela. Mas repito: quem falou foi Kajuru, e eu não sou responsável pelo que os outros falam, pensam e dizem. Sou responsável pelas minhas ações”, finalizou.

Procurada, a assessoria de imprensa de Luciana declarou que não vai comentar o caso. A defesa da artista também foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento deste texto.

