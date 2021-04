Luciano apresenta melhora e faz atividades com titulares do São Paulo

Nesta terça-feira, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda. Os titulares, participaram de atividades regenerativas, entre eles, o atacante Luciano, que sentiu dores após o apito final do jogo contra o Bragantino. O atleta apresentou melhora no quadro e esteve com os outros atletas.

O camisa 11 ainda será reavaliado nesta quarta-feira para ter certeza se estará ou não à disposição do técnico Hernán Crespo. Se necessário, será submetido a um exame complementar ultrassonográfico. O Tricolor está numa semana de maratona, com quatro jogos em apenas seis dias. O próximo será novamente no Morumbi, contra o Guarani.

😀🆕 Luciano se reapresentou com melhora no quadro de dor e realizou as atividades regenerativas com os titulares. O atacante será acompanhado clinicamente e, amanhã, será avaliada a necessidade de um exame complementar ultrassonográfico.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/p5shXkRr8O — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 13, 2021

Entretanto, a partida mais importante da semana acontece na sexta-feira, quando o São Paulo vai ao Allianz Parque encarar o Palmeiras.