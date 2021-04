Luciano se recupera e é relacionado pelo São Paulo para clássico contra o Palmeiras

O São Paulo anunciou que o atacante Luciano está recuperado e foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras, nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campenato Paulista.

O atleta havia sofrido uma lesão muscular nos minutos finais da partida contra o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira, também pelo Estadual.

