Luciano tem multa de R$ 80 milhões caso algum clube brasileiro queira tirá-lo do São Paulo

Um dos principais jogadores do São Paulo na atualidade, o atacante Luciano, de 27 anos, está cada vez mais garantido no elenco do Tricolor para os próximos anos. Com contrato até 31 de dezembro de 2022, ele tem uma multa rescisória alta para o futebol estrangeiro: 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 270,9 milhões).









De acordo com o repórter Thiago Fernandes, do portal UOL, a multa interna de Luciano foi calculada de acordo com os salários dele e com o tempo de contrato. O clube brasileiro que quiser tirá-lo do São Paulo terá de desembolsar R$ 80 milhões. O valor foi reajustado de acordo com o sucesso dele no Morumbi.

Luciano chegou ao Tricolor em agosto de 2020, trocado pelo meia-atacante Everton, atualmente no Grêmio. No último Campeonato Brasileiro, o camisa 11 foi um dos destaques da equipe então treinada por Fernando Diniz, a qual ocupou a liderança na tabela durante sete rodadas.

No início da temporada de 2021, sob o comando de Hernán Crespo, Luciano atuou em quatro partidas e marcou um gol, na goleada por 4 a 0 diante da Inter de Limeira. Ele sentiu dores na coxa depois da vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino e foi preservado na partida desta quarta-feira (14), diante do Guarani.

O São Paulo é líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 16 pontos. Potencialmente, a Ferroviária pode alcançar o Tricolor caso vença os dois jogos a menos. A equipe treinada por Hernán Crespo estreia na Libertadores na próxima terça-feira (20), fora de casa, diante do Sporting Cristal.