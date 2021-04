Lúcifer: 10 vezes em que Lúcifer e Chloe foram o casal perfeito

Depois de quatro temporadas de vai e vem, Lúcifer e Chloe oficializaram, finalmente, seu relacionamento na primeira metade da 5ª temporada da série da Netflix.

Embora eles não tenham agido de acordo com seus sentimentos até o final da primeira parte da quinta temporada da produção, o vínculo dos dois estava sempre no centro do drama sobrenatural. Mesmo antes de ficarem juntos, era óbvio o quanto Lúcifer e Chloe se amavam por meio de palavras e ações.

Confira os dez melhores momentos do casal em Lúcifer!

10. Eles jogando Monopoly com a filha de Chloe

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A filha de Chloe era fã de Lúcifer muito antes de ele começar a namorar a mãe da garota. Ele costuma ficar irritado com Trixie, mas está claro que, no fundo, ele a adora. Ele se junta à dupla em uma noite de jogos, e todos se divertem.

9. Lúcifer pula na frente de um machado por Chloe

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Estar perto de Chloe torna Lúcifer tão emocionalmente vulnerável que ele perde sua habilidade de cura.

Cada vez que eles saem para o campo, Lúcifer está arriscando sua vida porque ele escolheu ficar perto dela. Quando um suspeito atira um machado nela, ele empurra Chloe para fora do caminho e quase é atingido.

8. Chloe sabia que Michael não era Lúcifer

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Com exceção do sotaque americano de Michael, é impossível dizer a diferença entre ele e Lúcifer.

Muitos esperavam que Chloe seria enganada pelo gêmeo malvado de Lúcifer, mas ela descobriu a verdade depois de ver Michael beijando Maze. Ela sabia que ele nunca faria nada para machucá-la e, embora parecesse impossível, Chloe não tinha dúvidas de que Lúcifer não era aquele homem.

7. Lúcifer vai para o inferno por ela

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Quando Chloe é infectada com um veneno mortal, os médicos não conseguem salvá-la. Lúcifer faz Maze e Linda pararem o seu coração para que ele possa ir para o inferno e recuperar o antídoto de uma alma condenada.

Embora não houvesse garantia de que Lúcifer seria revivido, ele acaba voltando para Chloe e salvando sua vida.

6. Chloe o ama apesar do que ele é

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Chloe e Lúcifer são como uma versão moderna de A Bela e a Fera. A policial hesita após descobrir que ele é o verdadeiro demônio, mas acaba aceitando-o. Ele revela sua verdadeira forma para ela, com chifres e tudo, mas, mesmo assim, não a assusta.

5. Lúcifer protege Chloe com suas asas

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Apesar de seus sentimentos anteriores por Chloe, Pierce decide acabar com sua ex-noiva de uma vez por todas. Uma bala a atinge no peito, e ela é nocauteada com o impacto. Pierce ordena que todos os seus homens a matem.

Então, Lúcifer faz a única coisa que pode: a protege das balas com suas asas. Estas ficam ensanguentadas e surradas, mas ele não desiste. Embora esteja gritando de dor, ele se recusa a deixar Chloe morrer.

4. Lúcifer ajuda Chloe a se soltar

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

O relacionamento de Chloe e Lúcifer é a definição de “os opostos se atraem”. Ela está tensa e com medo de baixar a guarda, enquanto ele não tem nem um pingo de vergonha.

No entanto, ela se vê capaz de se soltar quando eles estão juntos e sorri mais perto dele do que com qualquer outra pessoa.

3. Chloe é a única pessoa que ele amou

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A profecia afirmava que “quando o diabo caminhar pela Terra e encontrar seu primeiro amor, o mal será liberado”, mas não se sabia quem seria o primeiro amor de Lúcifer. Ele reacendeu seu relacionamento com Eva durante a 4ª temporada, e parecia possível que ela era a pessoa da profecia.

No entanto, antes de Lúcifer voltar para o inferno, ele deixa claro para Chloe que, por toda a eternidade, ele sempre a amou.

2. Lúcifer fez um colar de bala para Chloe

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Quando Lúcifer e Chloe se conhecem, ela não entende por que ele nunca se machuca. Ele pede a ela para atirar nele, o que, surpreendentemente, ela faz. Mas, porque ele é vulnerável perto de Chloe, a bala o machuca como faria com qualquer ser humano normal.

No aniversário de Chloe, ele faz um colar com essa bala e dá de presente para ela.

1. Chloe se deixa ser vulnerável perto de Lúcifer

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Amenadiel revela uma teoria para Chloe. Ele acredita que Lúcifer é vulnerável perto dela porque ele escolheu ser. Isso incentiva Chloe a se abrir para o diabo em troca.

Ela sobe até a cobertura para procurá-lo e revela a profundidade de seus sentimentos. Eles se beijam pela primeira vez desde que Lúcifer voltou do inferno, e tudo finalmente parece que está dito entre eles.