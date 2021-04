Lucifer: Netflix divulga pôster da segunda parte da 5ª temporada

A segunda metade da 5ª temporada de Lucifer chegará ao serviço de streaming em 28 de maio. Faltando apenas mais algumas semanas para a grande estreia, a Netflix lançou um pôster que mostra os gêmeos mais sinistros da TV.

O protagonista, Tom Ellis, interpreta os dois personagens, e o material divulgado promete que a série vai levar adiante a sua rivalidade na temporada 5B.

Confira o pôster:

may the best twin sin. LUCIFER season 5 part two premieres May 28th on Netflix. pic.twitter.com/3xxvE0ed0K

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 29, 2021