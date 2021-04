Lucifer: showrunner comenta impacto da pandemia no final da série

Recentemente, em entrevista ao Wordballon, Joe Henderson, co-showrunner de Lucifer, da Netflix, falou sobre os impactos da pandemia do coronavírus nas filmagens do final da série.

Os trabalhos foram encerrados na última semana. Entretanto, algumas mudanças significativas precisaram ocorrer no set de gravações. De acordo com Henderson, a trama dos episódios finais sofreram alterações para que pudessem se adequar às medidas restritivas que impedem a propagação da covid-19.

“O elenco e a equipe técnica estavam cientes de onde estavam se metendo e já conheciam a história que queriam contar nessa situação atual”, explicou. “Uma grande parte disso também nos mostrou como escrevemos sobre nossas limitações e também como podemos criar força a partir disso”, destacou ainda durante a entrevista.

Dessa forma, ao que tudo indica, as cenas finais serão focadas em mais emoções dos personagens principais, ao invés da ação que era tão aguardada pelos fãs. Contudo, Joe Henderson garante que o público irá se surpreender com o desfecho da produção.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Lucifer: mudanças provocadas pela pandemia do coronavírus agradam showrunner

Por enquanto, não há muitos detalhes sobre quais escolhas criativas precisaram ficar de fora dos roteiros da série. No entanto, Joe Henderson parece ter ficado satisfeito com o trabalho no final das contas e até mesmo entusiasmado com as mudanças.

“Isso nos forçou, enquanto roteiristas, a nos aprofundar na dinâmica entre os personagens”, comentou. “Também nos permitiu mostrar a todos quão bom é o nosso elenco, porque isso os afetou muito, mas é exatamente a mesma história que queríamos contar inicialmente”, concluiu.

Lucifer é estrelada por Tom Ellis, Lauren German, DB Woodside, Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt e Aimee Garcia.

A segunda parte da 5ª temporada deve chegar à Netflix em 28 de maio. O final da série ainda não tem previsão de lançamento.