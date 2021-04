Lúcio obriga Eva a abrir os olhos e encarar dor horrenda; saiba como · .

Ciente da adoração que quase beira a possessão de Eva (Ana Beatriz Nogueira) por Ana (Fernanda Vasconcellos), Lúcio (Thiago Lacerda) resolverá abrir os olhos da mulher e a obrigará a encarar uma dor horrenda em A Vida da Gente. O médico levará a mãe de sua paciente em um grupo de pessoas com parentes em coma, e a antagonista terá um chilique na novela das seis da Globo.

Na trama de Lícia Manzo, o neurocirurgião achará importante levar Eva ao grupo de pessoas com familiares em coma para que ela conheça histórias como a dela. “Foi difícil, quer dizer, ainda está sendo muito difícil. Porque o coma é complicado, você não perde a pessoa. Ela continua ali, ao seu lado, mas ao mesmo tempo tão inalcançável”, vai relatar uma mulher.

“No começo eu tinha certeza que meu filho ia acordar. Eu pedia mil vezes por dia. O tempo foi passando e eu tive que começar a me despedir. Não dele, porque ele tá vivo e a minha esperança também. Eu tive que me despedir dos meus sonhos, dos meus planos pra ele. De quem ele era, do que ele fazia. Do que ele gostava…”, dirá uma das outras pessoas do grupo de apoio.

Enquanto a mulher estiver dando seu depoimento, a personagem de Ana Beatriz Nogueira escutará tudo com um semblante triste e começará a lembrar da filha nas quadras jogando tênis. Ela recordará das conquistas da jovem, de como se orgulhava em vê-la vencer as competições e começará a chorar.

Lúcio chamará por ela, que, muito abalada, se levantará e sairá da sala correndo. “Dona Eva, espera, por favor. Dona Eva, a senhora está bem?”, perguntará o médico ao tentar alcançá-la.

Eva se emocionará com depoimentos

“Mas é muita cara de pau da sua parte me trazer num lugar como esse. Cheio de gente derrotista, de gente se lamuriando, sem a menor fibra”, brigará a amargurada nas cenas previstas para irem ao ar em 8 de abril.

O especialista tentará dizer que grupos desse tipo podem ajudá-la a lidar melhor com o estado da tenista, mas ela não aceitará ouvir as palavras do profissional. “Eu não sou igual aos outros, a minha filha não é igual aos outros. A minha Ana vai se recuperar, ela vai se recuperar!”, esbravejará.

“Se pra eles a vida acabou, pra mim não. Pra mim a vida continua! E eu continuo firme, e vou continuar sempre pela minha filha”, afirmará a mãe de Manuela (Marjorie Estiano), que virará as costas e irá embora.

