Lugano ‘ignora’ Dani Alves e aponta destaque do São Paulo: “Empurra o time para frente”; ídolo analisou vitória

O torcedor mais confiante não imaginaria que o São Paulo estaria jogando tão bem logo do trabalho de um técnico novo. Pela primeira vez comandando um time brasileiro, Hernán Crespo se adaptou rapidamente ao clube e já é possível ver o Tricolor com a cara do seu treinador. Com um futebol vibrante, marcação forte e ataque que sufoca, o Soberano é destaque na temporada.









Encarando uma verdadeira maratona de jogos e indo a campo no intervalo de dois dias, o Tricolor segura as pontas e consegue os resultados de forma que chama atenção. Depois de vencer quatro jogos em sete dias no Campeonato Paulista, foi a hora de estrear na Libertadores e viajar até o Peru para encarar o Sporting Cristal.

Foto: Staff Images / CONMEBOL



Mesmo fora de casa, a equipe de Crespo mandou no jogo e venceu por 3 a 0. Com Daniel Alves voltando para a lateral direita, Liziero ganhou espaço pelo meio e para um ídolo são-paulino o jogador se tornou o “motor” do São Paulo. Hoje comentarista dos canais ESPN, Diego Lugano analisou a vitória do Tricolor no Peru e ‘elegeu’ o jogador que deixa o time diferente.

“Dentro do campo está correndo certo, fazendo movimentos de um jeito sincronizado. Por exemplo, Luan na metade do campo. Ele sempre vai ganhar uma bola, essa é a característica dele. Então, é um jogador que empurra o time para frente”, disse Lugano. Retornando de lesão, Liziero também foi visto com bons olhos pelo ex-zagueiro.

Que partida impecável fez o Luan do São Paulo ontem! Faz o encaixe de marcação com perfeição e ajuda demais quando o time sobe o bloco, intenso e participativo nas transições. Briga no meio-campo tricolor vai ser de alto nível. Benítez mostrou suas credenciais ontem também. — Rodrigo Coutinho (@RodrigoCout)

April 21, 2021





“Liziero, que está voltando de lesão, é um volante diferente, de mais condução de bola. Esse jogo cadenciado permite ao time se movimentar nessas condições. O time está muito bem posicionado no campo”, concluiu. O próximo desafio do São Paulo é novamente pelo Paulistão, contra o Santo André, na sexta-feira (23), no Morumbi.