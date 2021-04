“Lugar que mais fui feliz”; Rômulo exalta Vasco em apresentação e comemora retorno ao Cruz-Maltino

A contratação do volante Rômulo foi uma surpresa para os torcedores do Vasco. O atleta teve a última passagem no Shijiazhuang Ever Bright, da China. O atleta de 30 anos foi apresentado nessa terça-feira (20) como novo jogador cruz-maltino e não conseguiu esconder a alegria de voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina.

“Quando cheguei em São Januário foi uma sensação de alegria muito grande. Passa pela cabeça o tempo que eu morava aqui. Olhava o profissional treinar sempre com a visão de estar em campo com eles”, disse o volante, que ainda disse que o dia que marca o seu retorno ao clube é um dos mais felizes de sua vida.

“Com trabalho e dedicação eu conquistei isso e não tem preço. Hoje, sem dúvida, é um dos dias mais felizes da minha vida. Estou voltando para um clube onde foi o lugar que mais fui feliz. Hoje vestir essa camisa novamente é uma honra muito grande“, comentou. Rômulo também falou sobre sua condição física.

Reprodução: Vasco TV



“Estou me sentindo bem, estou confiante. Vai depender da comissão técnica a data de estreia. Vou me dedicar ao máximo para estar à disposição o mais rápido possível”, relatou, afirmando que passou por um período de férias após voltar da China, mas que vinha trabalhando com um preparador físico e um fisioterapeuta.

O jogador também deu alguns detalhes sobre a negociação. “Tratamos por 10 dias. A direção manteve em sigilo, não vazou e isso foi importante. No dia que afirmei ao Pássaro que aceitaria, nada mais me faria mudar a decisão. Graças a Deus joguei em alguns clubes e hoje posso escolher. Então, foi pelo coração“, comemorou.