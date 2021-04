Luis Suárez indica qual seria o melhor destino para Lionel Messi

Luis Suárez, atualmente no Atlético de Madrid, concedeu uma entrevista para o canal catalão TV3 nesta quinta-feira. O uruguaio falou sobre uma possível saída de Lionel Messi do Barcelona, afirmando que uma troca não seria boa para o astro argentino.

“Mas ele é que vai tomar a decisão. O melhor seria ter um final de carreira no lugar onde foi mais feliz. O Barcelona é a equipe que lhe deu tudo e ele também deu tudo ao clube”, completou.

