Luis Suárez tem lesão na coxa confirmada pelo Atlético de Madrid e deve ser desfalque em reta final de LaLiga

O Atlético de Madrid confirmou nesta quarta-feira (7) a lesão na coxa de Luis Suárez. De acordo com nota oficial do clube, o uruguaio se queixou de dores no músculo da perna esquerda e precisou realizar exames que diagnosticaram a lesão.

O uruguaio fica pendente de evolução do quadro, mas deve ser desfalque nas próximas rodadas de LaLiga. Suárez é o artilheiro do Atléti e está entre os goleadores da competição com 19 gols.

O Atlético de Madrid é líder isolado do Campeonato Espanhol com 66 pontos, um a menos do que o vice-líder Barcelona. A equipe entra em campo neste domingo, diante do Real Betis, fora de casa.

Veja abaixo o comunicado oficial do Atlético de Madrid:

Luis Suárez sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. O nosso jogador, após sentir algum desconforto nos treinos desta quarta-feira, foi submetido a exames médicos que confirmaram a lesão do internacional uruguaio. Está pendente de evolução.