Luisa Sonza deu o que falar nas redes sociais durante a tarde desta sexta-feira (23). É que, após lançar remix com Katy Perry, a cantora publicou uma série de cliques para lá de ousados no instagram, em que aparece com roupas transparentes.

Nos comentários, não faltaram elogios à artista. , “Impressionante que você fica bem em qualquer look”, “Deusa internacional”,”Espetáculo de mulher” e “Maravilhosa demais” foram algumas das reações.