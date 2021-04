Luiz Adriano atropela homem diante de shopping, e assessoria cita “fatalidade”

O centroavante Luiz Adriano atropelou um homem diante de um shopping vizinho ao Palmeiras na última segunda-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, o episódio foi uma fatalidade e seu cliente prestou suporte à vítima, atualmente em recuperação.

O acidente ocorreu em uma das saídas do estacionamento do Shopping Bourboun, na avenida Francisco Matarazzo, perto da sede do Palmeiras e da Academia de Futebol. De acordo com a assessoria, Luiz Adriano havia levado a mãe, que não dirige, ao supermercado localizado no local.

Um vídeo gravado pouco depois do acidente e publicado no Twitter mostra a vítima no chão, atendida por um bombeiro, com o centroavante do Palmeiras ao fundo. Na publicação, o homem atropelado é descrito como pedestre, mas as imagens mostram uma bicicleta ao seu lado.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave 🙏🏻 pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

“Como o próprio vídeo divulgado relata, o atleta não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente, foi uma fatalidade. Luiz Adriano prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e bom estado”, diz nota enviada pela assessoria do atleta.

Na manhã desta terça-feira, o técnico Abel Ferreira encerrou a preparação do Palmeiras para o confronto com o Defensa y Justicia, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quarta, no Estádio Norberto Tomaghello.

Envolvido no acidente de segunda, o centroavante deve ser escalado como titular na Argentina. A tendência é que o Palmeiras jogue com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Willian (Wesley), Rony e Luiz Adriano.