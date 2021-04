Luiz Adriano dá susto no Palmeiras com acidente de trânsito antes de final da Recopa; atacante atropelou pedestre na Pompeia nesta 2ª

Às vésperas da final da Recopa Sul-Americana diante do Defensa Y Justicia, da Argentina, o Palmeiras sofreu um susto metros de sua casa, o Allianz Parque. O atacante Luiz Adriano acabou se envolvendo em acidente de trânsito na tarde da última segunda-feira (05), na Avenida Francisco Matarazzo, próximo do shopping Bourbon.









Após o treino na Academia de Futebol, o camisa 10 acompanhava sua mãe ao supermercado, dentro do shopping (ao lado do Allianz), quando acabou atingindo um pedestre na saída. Em vídeo que pipocou nesta terça (06), Luiz Adriano aparece preocupado já fora do veículo e vendo a pessoa ser atendida, com sangramento no rosto.

“Infelizmente, Luiz Adriano se envolveu em um acidente próximo à Academia de Futebol no dia de ontem [segunda-feira, 05/04]. O atleta prestou socorro e não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente. Foi uma fatalidade”, disse o estafe do jogador, em contato com o site ESPN.com.br.

De acordo com o UOL Esporte, a vítima teve ferimentos leves e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros para unidade de saúde. Após exames de rotina, “ela se encontra em recuperação e bom estado”, assegurou a assessoria de imprensa de Luiz Adriano.

Nesta terça, o camisa 10 viaja com a delegação do Palmeiras para Buenos Aires, onde o Verdão enfrentará o Defensa y Justicia na partida de ida da final da Recopa, às 21h30 (de Brasília). A transmissão será exclusiva do canal Conmebol TV, sistema pay-per-view da entidade.