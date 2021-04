Luiz Adriano, do Palmeiras, atropela pedestre de forma acidental em frente a shopping em São Paulo

O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, atropelou um homem de forma acidental em frente ao Shopping Bourbon, na zona oeste de São Paulo, na última segunda-feira.

O caso na parte da tarde, depois que o centroavante terminou de treinar com a equipe alviverde e foi levar sua mãe aos supermercado que fica no estabelecimento.

Na saída do estacionamento, Luiz Adriano acabou acertando o pedestre com seu carro, de forma acidental.

O homem, que não teve nome e idade revelados, sofreu ferimentos leves e foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a assessoria do atleta palmeirense, ele ficou no local até que a vítima fosse socorrida.

Luiz Adriano durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Infelizmente, Luiz Adriano se envolveu em um acidente próximo à Academia de Futebol no dia de ontem [segunda-feira, 05/04]. O atleta prestou socorro e não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente. Foi uma fatalidade”, disse o estafe do jogador, em contato com o ESPN.com.br.

Ainda de acordo com a assessoria, o pedrestre está “em recuperação” e passa bem.

“Luiz Adriano prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e bom estado”, completou.

Nesta terça, o camisa 10 viaja com a delegação do Palmeiras para a Argentina, onde o Verdão enfrentará o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana.

A partida será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.