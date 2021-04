Luiz Adriano está liberado para jogar a Supercopa do Brasil após ser desfalque por COVID-19

O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, está liberado para disputar a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília-DF.

O matador testou positivo para COVID-19 no dia 1º de abril, e, portanto, desfalcou o Verdão contra o Defensa y Justicia, na última quarta-feira, pela ida da Recopa Sul-Americana.

No entanto, ele terminará de cumprir os 10 dias de afastamento obrigatório em 11 de abril, justamente o dia do jogo. Portanto, está liberado para atuar na Capital Federal, apesar de não pode treinar antes.

A informação é confirmada tanto pelo Verdão quanto por Jorge Pagura, chefe da Comissão Médica da CBF, em contato com o ESPN.com.br.

“Pela diretriz nº 1, publicada em 05/08/2020, o atleta cumpre isolamento respiratório por 10 dias a partir da data de coleta do teste (de COVID-19.) A partir dessa data, a utilização do atleta e sua liberação para jogos e treinos é de competência do departamento médico do clube”, explicou Pagura.

O Alviverde, por sua vez, disse em contato com a reportagem que Luiz Adriano está mesmo liberado para a partida.

Luiz Adriano durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Após testar positivo para COVID-19, o atacante foi orientado pelo departamento médico do Palmeiras a ficar em casa e manter distanciamento social. O centroavante, no entanto, furou a quarentena para levar a mãe ao supermercado, atropelou um homem e acabou multado pelo clube.

Autor de 20 gols em 56 partidas, Luiz Adriano foi o artilheiro do Verdão na última temporada.

Considerado o único centroavante de ofício do elenco por Abel Ferreira, ele fez gols importantes, como nas semifinais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, além da decisão do Campeonato Paulista.

Sem o atleta, Abel Ferreira teve que improvisar Rony como centroavante contra o Defensa y Justicia.