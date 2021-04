Luiz Adriano testa positivo para Covid-19 e Abel Ferreira aponta substituto para Recopa; camisa 10 não viajou com elenco

Apesar do pouco tempo no clube, o técnico Abel Ferreira já conquistou os torcedores do Palmeiras. Com esquema de jogo ofensivo e organizado, o português já faturou dois títulos e nesta temporada prometer brigar por mais. Logo neste início de ano, o Verdão terá duas chances de troféus: a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. E a Recopa Sul-Americana, diante do Defensa y Justicia (ARG).









O jogo de ida da Recopa está marcado para a próxima quarta-feira (07), em Buenos Aires. Para o duelo, Abel terá retornos e desfalques. Conforme noticiado pelo ge.com, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Wesley realizaram a maior parte das atividades do treino da última segunda-feira (05) e foram relacionados para o confronto.

Foto: Ricardo Moraes – Pool/Getty Images



Em contrapartida, como informou Joanna de Assis, repórter do SporTV, Luiz Adriano testou positivo para Covid-19 e sequer viajou com a delegação alviverde para a Argentina. A probabilidade é que Abel inicie a partida com Rony, Breno Lopes e Willian no trio de ataque palmeirense. Apesar de estar 100% fisicamente, Wesley está sem ritmo de jogo.

Esse caso do COVID-19 do Luiz Adriano serve pra escancarar o Amadorismo da diretoria do Palmeiras. Meses pra contratar um centro avante e não trouxe ninguém, agora vamos jogar duas finais com centro avante improvisado.

Se for campeão será novamente Abel limpando a barra. — Rafael (@rafaelfgrd)

April 6, 2021





Com o que tem à disposição no momento, Abel Ferreira indica uma possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gomez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Rony, Willian (Willian) e Breno Lopes. O jogo de volta da Recopa está marcado para o dia 14, no Allianz Parque.