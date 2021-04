Luiz Adriano testa positivo para COVID-19 e desfalca Palmeiras na Recopa e na Supercopa do Brasil

O atacante Luiz Adriano testou positivo para COVID-19 e desfalcará o Palmeiras nos jogos contra Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, nos próximos dias.

Mais cedo, a ESPN Brasil reportou que o atleta estava com suspeita de contaminação pelo coronavírus e sequer tinha viajado para a Argentina com o restante do elenco para disputar a ida da Recopa.

Na noite desta terça-feira, o próprio jogador informou, por meio de suas redes sociais, que seu teste PCR deu positivo.

“Família Palmeiras, infelizmente em um jogo tão importante quanto o de amanhã eu não poderei estar presente. Estarei de fora mas torcendo muito pelos meus companheiros dentro de campo. Infelizmente, mais uma vez testei positivo para a COVID-19”, escreveu.

“No dia 1º de abril, realizamos os testes de controle do clube, como fazemos toda semana, e o meu veio novamente positivo. Eu já havia contraído este vírus antes, estou totalmente assintomático, inclusive tenho meu IgG reagente, mas as regras do clube são claras”, seguiu.

Em seu Instagram, o atleta também comentou o atropelamento acidental que ocorreu na última segunda-feira, quando acertou um ciclista em frente a um shopping na capital paulista.

Luiz Adriano durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Fui orientado a ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe que não sabe dirigir, sem sair de dentro do meu carro e de máscara, mas acabei me envolvendo em um acidente em que uma bicicleta bateu no carro na saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo momento, porém não poderia deixar de prestar socorro a pessoa que sofreu o acidente. Todos estão bem”, salientou.

“Sim, não deveria ter saído de casa, errei, reconheço! Vivemos momentos difíceis, precisamos todos nos cuidar e respeitar os protocolos de segurança. Sempre podemos ajudar de alguma forma e, principalmente, reconhecer e aprender com nossos erros”, finalizou.

Sem Luiz Adriano, o técnico Abel Ferreira deve formar o ataque com Rony, Willian e Breno Lopes (ou Wesley).

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o Verdão realizou testes PCR no elenco na manhã desta terça, antes do embarque para a Argentina.

O Verdão entra em campo contra o Defensa y Justicia na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.

A partida de volta será na outra quarta, no Mané Garrincha, em Brasília – para esta partida, o camisa 10 deve estar disponível.





No meio dos jogos, o Alviverde enfrentará o Flamengo, no próximo domingo, às 11h, no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil.