Luiz Araújo, ex-São Paulo, marca e Lille empata com Montpellier nos minutos finais

O Lille, líder do Campeonato Francês, empatou em casa com o Montpellier por 1 a 1 nessa sexta-feira, em jogo válido pela 33ª rodada da liga. O gol de empate dos mandantes foi de Luiz Araújo, jogador revelado no São Paulo.

O primeiro gol foi do Montpellier e saiu aos 21 minutos com Andy Delort, após assistência de Gaetan Laborde. Mesmo tendo o domínio da posse de bola, o Lille pouco conseguiu construir para igualar o marcador. Até que aos 40 minutos da segunda etapa, o brasileiro Luiz Araújo deixou tudo igual. O jogador tinha entrado no decorrer do segundo tempo

Com esse resultado, o Lille segue na primeira colocação, com 70 pontos. O Paris Saint-Germain, segundo colocado, pode diminuir a vantagem para um ponto caso vença o Saint-Étienne, domingo. O Montpellier está na oitava colocação colocação, com 47 pontos.