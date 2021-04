Luiz Otávio e Messias formam ‘paredão’ de sucesso na zaga: “É um processo, estamos nos conhecendo”; com a dupla em campo, Ceará não sofreu gol

O Ceará montou uma zaga que tem se mostrado de extrema eficiência nesse início de temporada. O ‘paredão’ do Vozão, formado por Luiz Otávio e Messias está há três jogos na Copa do Nordeste sem tomar gol. A performance na Lampions rendeu ao Time do Povo, a classificação para as quartas de final com a defesa menos vazada, com somente três gols sofridos.









Messias, que foi contrato como reforço para a temporada 2021, chegou a Porangabuçu após se notabilizar no América-MG. Revelado no time mineiro em 2013, o Vozão adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, com vínculo até 2023. O zagueiro comentou sobre o momento vivido no Alvinegro:

“Estou trabalhando com muita tranquilidade, o grupo me permitiu isso, chegar e me sentir em casa. E isso é resultado de muito empenho e dedicação, não só meu, mas de todo o grupo. Acredito que para termos eficiência defensiva precisamos da ajuda de todos, e isso vem acontecendo nos jogos. Por isso que estamos tendo esse desempenho”, pontuou Messias.

GOLLLL DO CEARÁ, LUIZ OTAVIO. O zagueiro sobe e cabeceia para ampliar o marcador. Agora: Ceará 3×0 Salgueiro.

Reprodução: Nordeste FC pic.twitter.com/2GgJJOtPUx — Nordestão da Depressão (@nordestaodepre)

April 10, 2021





O parceiro de zaga de Messias é um velho conhecido da torcida do Vozão, Luiz Otávio, já tem mais de 200 jogos defendendo o Ceará, sua liderança no elenco é notória. O capitão do Gigante Alvinegro fala de seu novo companheiro:

Messias em ação contra o Salgueiro – Foto: Flickr Oficial Ceará Sporting Club – autor: Stephan Eilert



“Eu fico muito feliz de estar jogando com o Messias. Um zagueiro de qualidade, muito viril, forte, rápido e com boa leitura de jogo. É um processo, a gente está se conhecendo agora e temos muitas coisas para melhorar juntos. Não só o Messias, mas os outros zagueiros que a gente tem aqui dentro no elenco: o Klaus, o Lacerda, o Alan e o Jordan, todos temos características, qualidades e coisas que precisamos melhorar. Então a gente tem buscado isso a cada treino, conversando bastante e se esforçando para sempre fazer o melhor, pois quem ganha é o Ceará”, avaliou o capitão.