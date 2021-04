Luiz Otávio volta a ser opção para o Botafogo

O técnico Marcelo Chamusca tem utilizado o Campeonato Carioca para observar o máximo de jogadores do elenco. O objetivo é definir o grupo que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Um jogador que vinha tendo oportunidades é o volante Luiz Otávio. Ele foi titular em alguns jogos, mas ficou de fora dos últimos por conta de uma conjuntivite.

Luiz Otávio se recuperou e voltou aos treinos nesta quarta-feira no Nilton Santos. Com isso, o volante volta a ser uma opção para Marcelo Chamusca.

O jogador tem característica de primeiro volante, setor onde o Botafogo perdeu recentemente José Welisson. Luiz Otávio disputa a posição com os jovens Romildo e Kayque.

O Botafogo volta a campo no sábado, quando terão pela frente o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. os alvinegros vão duelar contra o vice-líder do Campeonato Carioca.