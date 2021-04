Lumena revela ter tido ataques de ansiedade e perda de memória após sair do BBB 21

“Eu saí do hotel tendo ataques de ansiedade e perda de memória. Fui direto para o meu terreiro e me reorganizei. No dia seguinte já estava fazendo uma reunião com uma assessoria jurídica. Passamos, então, a fazer um trabalho para separar o que são as críticas de jogo e o que são as mensagens de ódio e ameaça. Não é nem para eu sair processando, mas para me salvaguardar. O que me ajudou muito neste momento foi o suporte familiar. Foi o primeiro combustível que eu tive para encarar e pedir perdão, fazer autocritica, me perdoar e conseguir uma segunda chance”, afirmou a ex-BBB em entrevista Patricia Kogut, do jornal O Globo.