Luna é enxotada por Zezinho e assume risco de morrer · .

Luna/Fiona (Juliana Paiva) será enxotada por Zezinho (João Baldasserini) em Salve-se Quem Puder. A mexicana assumirá o risco de morrer e sairá do programa de proteção depois que decidir continuar trabalhando com Helena (Flávia Alessandra), sua mãe biológica na novela das sete da Globo.

A essa altura da trama, a dupla de guardiões das protagonistas terá descoberto os planos da filha de Mário (Murilo Rosa) de se aproximar da madrasta de Téo (Felipe Simas).

Em cenas que vão ao ar nesta terça (13), o chucro explicará que precisa proteger a vida de Kyra/Cleyde (Vitória Strada) e de Alexia/Josimara (Deborah Secco). “O que você tá fazendo pode botar a vida das duas em perigo”, completará o sitiante.

Ermelinda (Grace Gianoukas) sofrerá ao pensar em se afastar de Luna. “Isso parte meu coração em mil pedacinhos, um dos motivos que eu aceitei vir para São Paulo foi para ficar perto de você. Eu me apeguei”, declarará a senhora, aos prantos.

A testemunha do crime de Vitório (Ailton Graça) deixará claro que também nutre sentimentos sinceros pela mulher, mas que não quer colocar ninguém em perigo.

“Minha mãe pode acabar descobrindo que não existe Fiona. E se ela faz um escândalo? Os bandidos podem descobrir que a gente tá viva e, aí, é melhor eu estar longe de vocês”, afirmará a mexicana, conformada com seu destino.

Grace Gianoukas em cena como Ermelinda

Zezinho pedirá para que Luna tente entender que ele e a mãe têm um compromisso com a Polícia Federal e que já se arriscaram quando decidiram deixar Judas do Norte. “Eu não posso exigir que vocês se arrisquem ainda mais por mim”, retrucará a jovem.

Os três combinarão de contar para os agentes que Luna fugiu do sítio com os documentos novos que recebeu. “Enquanto isso, eu falo com a Vicky [Mila Carmo] para ver se eu consigo um lugar para morar”, acrescentará a garota.

Quando a mexicana agradecer aos dois pelos cuidados e subir as escadas, Ermelinda estará transtornada, e Zezinho terá os olhos marejados. “Não sabia que ia ser tão duro assim. Calma, mãe!”, dirá o caipira, em tom de lamentação.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#54 – Vale a pena assistir à reprise de Império?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.