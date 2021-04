Luna esfrega mágoa na cara de Helena e a deixa intimidada · .

Luna/Fiona (Juliana Paiva) esfregará sua mágoa na cara de Helena (Flávia Alessandra) em Salve-se Quem Puder. A mexicana deixará a madrasta de Téo (Felipe Simas) intimidada ao falar que sua mãe foi ausente na novela das sete da Globo.

A essa altura da trama, a filha de Mário (Murilo Rosa) terá combinado de fazer fisioterapia em seu “anjo salvador”. No primeiro dia de trabalho, ela irá até a casa de sua mãe biológica, que nem sonha que a garota é sua herdeira.

Enquanto espera o rapaz para a sessão de exercícios, ela encontrará a imagem da Virgem de Guadalupe e será flagrada mexendo no folheto. Em cenas que vão ao ar nesta sexta (16), Helena não gostará da situação. “Quem te deu o direito de ficar vasculhando o que não é seu?”, questionará a loira.

Luna explicará que estava aguardando Téo. A mulher de Hugo (Leopoldo Pacheco) perguntará o motivo de a jovem ter resolvido bisbilhotar. “Sua mãe não te deu bons modos na casa dos outros?”, acrescentará a empresária. Luna ficará mexida com a pergunta e contará que a mulher que a gerou foi ausente em sua criação.

Helena indicará o caminho do spa da casa à garota. “É só seguir por esse corredor. A sala é para uso apenas da minha família e meus convidados, e você não é uma coisa nem outra”, afirmará a mulher, de forma rude.

Juliana Paiva em cena como Luna

Quando a dona do Empório Delícia virar as costas, a confidente de Kyra/Cleyde (Vitória Strada) e Alexia/Josimara (Deborah Secco) a indagará sobre o santinho que pegou nas mãos. “Será que você ainda não entendeu que não é para se meter na minha intimidade? Você está aqui apenas para ajudar meu filho”, responderá a madame.

Luna sairá da sala e observará a imagem idêntica à da santa que guarda na carteira. Enquanto isso, Helena estará se perguntando o motivo de a “estranha” mexer tanto com ela.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#54 – Vale a pena assistir à reprise de Império?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.