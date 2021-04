Luna procura mãe fujona e reencontra ‘anjo salvador’ · .

Depois de sair de Judas do Norte com destino a São Paulo, Luna (Juliana Paiva) procurará a mãe fujona em Salve-se Quem Puder. Mas a ex-funcionária do resort em Cancún acabará reencontrando Téo (Felipe Simas), seu “anjo salvador”, na novela das sete da Globo.

A menina que foi abandonada pela mãe irá até o Empório Delícia e pedirá um emprego a Vicky (Mila Carmo), que a contratará como garçonete. Coincidentemente, o rapaz irá atrás de Helena (Flávia Alessandra) no restaurante, acabará levando um tombo na escada e será socorrido pela menina.

“Eu te conheço”, dirá Téo. Luna, feliz por encontrar o homem que a salvou do furacão, pedirá para que ele não se mova. “De onde a gente se conhece? Seu rosto não me é estranho”, questionará ele, demonstrando não se lembrar da fatídica noite no Caribe.

Avisada sobre o acidente do enteado, Helena lamentará que ele esteja recebendo os cuidados de uma “desconhecida”. A estudante de Fisioterapia ficará ao lado do garoto até a ambulância chegar e imobilizará seu pescoço. Ela perguntará o motivo de ele usar muletas.

Téo dirá que a história é estranha e que é capaz da moça não acreditar. “Eu fui tentar salvar a vida de uma menina que estava se afogando no México no dia de um furacão e me quebrei todo”, contará. Luna se emocionará com o modo como o rapaz fala sobre ela.

Luna socorre Téo em Salve-se Quem Puder

“Essas histórias existem”, assegurará a filha de Mário (Murilo Rosa), demonstrando confiar em seu herói. Luna tentará tranquilizar o rapaz quanto aos seus ferimentos, mas deixará claro que, em caso de cirurgia, o paciente poderá perder o movimento das pernas.

Surpreso com a honestidade da mocinha, Téo agradecerá pelas palavras. “Pelo menos você foi sincera comigo, ninguém da minha família teve a coragem de me dizer que eu posso ficar paraplégico”, acrescentará ele. “Isso não vai acontecer, não pensa o pior. Se você salvou essa moça, você merece seu final feliz”, retrucará Luna.

O filho de Hugo (Leopoldo Pacheco) dirá que o final feliz dele seria saber que a mulher salva por ele está bem. Ela tentará contar sobre sua identidade, mas o barulho da sirene de uma ambulância interromperá a conversa dos dois.

O rapaz pedirá para que ela o acompanhe até o hospital, mas o segurança não deixará. Ela começará a chorar e desejará uma boa recuperação para Téo. “Você foi um anjo”, afirmará ele, deixando Luna emocionada.

