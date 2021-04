Luna sofre horrores por ter sido trocada por dinheiro; entenda · .

Após ficar cara a cara com Helena (Flávia Alessandra), Luna/Fiona (Juliana Paiva) vai acreditar que a mãe a trocou por dinheiro em Salve-se Quem Puder. A mexicana sofrerá horrores ao ver a empresária levando uma vida de luxo em São Paulo. A mocinha chorará e desabafará com as amigas na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao na segunda (5), a filha de Mário (Murilo Rosa) irá ao Empório Delícia observar a mãe durante um evento. Abalada, ela vai acabar esbarrando em um garçom e desmaiará, causando uma confusão no local. A madrasta de Téo (Felipe Simas) será grossa com a jovem sem imaginar que ela é, na verdade, a garotinha que deixou no México.

Depois do encontro tenso com a genitora, a estudante de Fisioterapia vai contar tudo para Alexia/Josimara (Deborah Secco) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada). “Eu tô passada que a sua mãe não te reconheceu”, dirá a decoradora. “Mas é porque tem muito tempo também. Sua mãe foi embora você tinha quatro anos”, vai minimizar a ruiva.

“Mas é que mãe é mãe, né? E mãe que é mãe reconhece o cheiro do filho, o olhar”, comentará a noiva de Rafael (Bruno Ferrari). A atriz vai repreender a mocinha atrapalhada, que se desculpará pelas palavras usadas.

“Você tá certa. Mãe que é mãe reconhece o filho mesmo depois de muito tempo. Só que ela não quis ser minha mãe. Ela me abandonou, me deixou pra trás como se eu fosse um lixo. Foi assim que ela me tratou, como se fosse nada. É muito louco, porque a lembrança que eu tenho dela é de uma mãe carinhosa. Não consigo entender o que aconteceu”, chorará a estrangeira.

Kyra vai apontar que Helena conheceu um ricaço em Miami e levará um puxão de orelha da personagem de Deborah Secco. “Mas foi isso que aconteceu. Ela prometeu que ia voltar dos Estados Unidos pra buscar eu e meu pai e não voltou. Porque ela viu que tinha a possibilidade de ter uma vida mais confortável ao lado de um homem rico. E ela trocou a gente por dinheiro, foi isso que ela fez”, disparará Luna, aos prantos.

“Vocês tinham que ver ela lá cheia de pose, rica, elegante. Essa mulher que eu vi hoje não tem nada a ver com a mãe que eu me lembro”, lamentará a mexicana. Ela ainda afirmará que sente saudade do pai e será consolada pelas amigas. “A gente aprendeu a te amar em tão pouco tempo”, dirá a decoradora. “A gente te ama muito, mascotinha”, concordará Alexia.

Segredo do passado

No entanto, o motivo de a mulher de Hugo (Leopoldo Pacheco) ter abandonado a filha e Mário em Cáncun será revelado ao longo do mês no folhetim. A madame acredita que Luna e o ex-marido estão mortos. Por isso, ela não a reconheceu nem imagina que a jovem que viu no centro comercial é a menina que teve no passado.

Em uma conversa com o companheiro, a dona do Empório Delícia contará que não deixou os familiares para trás porque quis. “Eu só quero esquecer o que eu fiz no México! Que por minha causa… O Mário e a minha filhinha de quatro anos foram assassinados. Como eu sinto falta da minha Luna”, lamentará a loira, chorando muito.

O pai de Micaela (Sabrina Petraglia) dirá que a mulher precisa esquecer o que aconteceu. “Eu posso não falar, mas não teve um dia nesses 20 anos, um dia, que eu não me lembrasse do que aconteceu com os dois. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, hoje eles estariam vivos!”, soltará ela.

